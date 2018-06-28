Via Carpatia: Сегодня в рамках форума пройдет музыкальный марафон, выступит Мария Бурмака
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в рамках фестиваля начинается марафон в поддержку всех жителей Карпат - в течение всего дня будут выступать украинские группы и певцы. Среди них, в частности, Мария Бурмака, Олег Скрипка, Кристина Соловий.
Отметим, Бурмака и Соловий являются хедлайнерами грандиозного концерта в рамках музыкального фестиваля Sounds of Carpatia, который начнется в 19:00 на главной сцене Форума возле музея Ивана Франко. В этот день хедлайнерами вечера будут также группа Motanka, Gypsy Lyre и Sun Groove.
В рамках дневной программы фестиваля 28 июня зрители смогут насладиться выступлениями Романа Коляды, и групп Adm:t, РояльКит Джалапита.
Вчера здесь состоялась торжественная церемония закрытия Первой международной конференции "Круг Винценза: будущее Карпат". В рамках нее украинский диссидент и вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович стал лауреатом премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннесса.
- 26-27 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" прошла двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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