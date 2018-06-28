Via Carpatia: Сегодня в рамках форума пройдет музыкальный марафон, выступит Мария Бурмака

28 июня, 2018, 11:59

Сегодня в рамках Международного Форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia состоится музыкальный фестиваль Sounds of Carpatia

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в рамках фестиваля начинается марафон в поддержку всех жителей Карпат - в течение всего дня будут выступать украинские группы и певцы. Среди них, в частности, Мария Бурмака, Олег Скрипка, Кристина Соловий.

Отметим, Бурмака и Соловий являются хедлайнерами грандиозного концерта в рамках музыкального фестиваля Sounds of Carpatia, который начнется в 19:00 на главной сцене Форума возле музея Ивана Франко. В этот день хедлайнерами вечера будут также группа Motanka, Gypsy Lyre и Sun Groove.

В рамках дневной программы фестиваля 28 июня зрители смогут насладиться выступлениями Романа Коляды, и групп Adm:t, РояльКит Джалапита.

Вчера здесь состоялась торжественная церемония закрытия Первой международной конференции "Круг Винценза: будущее Карпат". В рамках нее украинский диссидент и вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович стал лауреатом премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.