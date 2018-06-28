В США заинтересовались созданием центра противодействия агрессии России, - Парубий

28 июня, 2018, 07:59

В США выразили готовность подключиться к совместным усилиям по созданию Международного стратегического центра противодействия российской агрессии

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает "Укринформ".

Об этом он рассказал в Вашингтоне, говоря о результатах встречи руководителей парламентов пяти европейских стран со спикером Палаты представителей США Полом Райаном.

"Все пять стран: Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия - балто-черноморский пояс - стоят на передовой защиты от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с (Полом) Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии", - подчеркнул Парубий.

По его словам, эта идея предполагает объединение усилий на парламентском уровне для разработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в различных сферах. Это, в частности, касается экономического, политического, информационного и энергетического измерений, а также вопросов безопасности.

"Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины, Польши. Мы уже разрабатываем. Но, собственно, мы хотим выйти на больший масштаб, на более широкое сотрудничество", - отметил Парубий.

Между тем Райан отметил, что считает эту идею очень интересной и перспективной, и пообещал, что проработает ее.

"Мы договорились, что первым шагом будет проведение совместной конференции по вопросам безопасности. Мы договорились, что на уровне рабочих аппаратов определим, где она может проходить - либо в нашем регионе, либо в Вашингтоне", - подытожил Парубий.