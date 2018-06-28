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В Раде убеждены, что во время встречи Трамп склонит Путина к прекращению агрессии

Президент США Дональд Трамп во время запланированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным может отправить ему четкий месседж – прекратить агрессию

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время пресс-конференции в среду по результатам встреч в Вашингтоне, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что за время президентства Трампа были приняты ряд санкций против России, в том числе на законодательном уровне в американском Конгрессе.

По его словам, это был очень сильный сигнал поддержки и Украины, и всего свободного мира. Парубий также поблагодарил американские власти за предоставление Украине летального оборонительного вооружения.

"Джавелин" уже в Украине, и это очень конкретный шаг, который является очень важным для нас. Поэтому я думаю, что президент Трамп никогда не отступит от ключевых принципов для Соединенных Штатов Америки, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул Парубий

Он выразил убеждение, "что предстоящая встреча (президентов США и России, - ред.) - это будет сигнал для Путина остановиться, а Путин понимает только язык силы".

  • Ранее стало известно, что столицу Финляндии Хельсинки рассматривают как возможное место проведения встречи между Трампом и Путиным.
  • Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.
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