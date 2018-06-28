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В Печерском районе столицы произошло ДТП, одного из водителей госпитализировали


фото: Вартові.Еспресо
На бульваре Дружбы народов в результате столкновения двух автомобилей Mitsubishi Lancer и Geely пострадал водитель последней

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, Lancer спускался с Печерского моста, а Geely ехал в направлении моста Патона и начал резко менять полосу движения.

Lancer стукнул Geely, который в итоге вылетел в столб. Отмечается, что водитель был не пристегнут. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами доставили в больницу.

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