В оккупированном Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с законами Украины
28 июня, 2018, 16:12
В центре оккупированного Донецка неизвестные расклеили листовки с отрывками из украинских законов ко Дню Конституции
Об этом сообщил активист общественной организации "Майдан Мониторинг" Виталий Овчаренко в Facebook.
По информации активиста, открытки с цитированием Конституции Украины появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, на пересечении бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также на пересечении улиц Ильича и Ульяновой.
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