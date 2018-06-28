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В оккупированном Донецке ко Дню Конституции расклеили листовки с законами Украины


фото: Facebook
В центре оккупированного Донецка неизвестные расклеили листовки с отрывками из украинских законов ко Дню Конституции

Об этом сообщил активист общественной организации "Майдан Мониторинг" Виталий Овчаренко в Facebook.

По информации активиста, открытки с цитированием Конституции Украины появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, на пересечении бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также на пересечении улиц Ильича и Ульяновой.

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