В Киеве "Фольксваген" разбил три маршрутки возле метро

28 июня, 2018, 18:27

На проспекте Победы возле метро "Житомирская" "Фольксваген" разбил три маршрутки

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие-неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса. Во всех маршрутках находились пассажиры, к счастью среди них никто не пострадал.

После столкновения с Фольксвагена выбежало трое людей. Всех троих сейчас задержали правоохранители. Все задержанные мужчины с признаками алкогольного опьянения.

Как стало известно, водитель снял номера с авто. Машина была на украинских номерах (Львовская область). Мужчина говорит, что они наняли водителя для этой поездки. Сам водитель после аварии скрылся.

Сейчас образовался большой затор на выезд из города.