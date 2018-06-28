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В Киеве "Фольксваген" разбил три маршрутки возле метро

На проспекте Победы возле метро "Житомирская" "Фольксваген" разбил три маршрутки

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие-неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса. Во всех маршрутках находились пассажиры, к счастью среди них никто не пострадал.

После столкновения с Фольксвагена выбежало трое людей. Всех троих сейчас задержали правоохранители. Все задержанные мужчины с признаками алкогольного опьянения.

Как стало известно, водитель снял номера с авто. Машина была на украинских номерах (Львовская область). Мужчина говорит, что они наняли водителя для этой поездки. Сам водитель после аварии скрылся.

Сейчас образовался большой затор на выезд из города.

 

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