В Кении католического священника отстранили из-за рэпа на молитве

28 июня, 2018, 22:31

В Кении католического священника отстранили от служения за использование рэп-музыки на собрании с прихожанами

Об этом сообщает Catholic Herald.

После службы в храме священник Пол Огало проводил собрания, на которых пел и танцевал под музыку. Отмечается, что он использовал рэп-музыку для привлечения молодежи к церкви и пропаганды против наркотиков.

Церковный молодежный лидер Вайолет Мения отметил, что благодаря рэп-музыке в церковь приходит много молодежи.

Одновременно прихожанин Бенардо Океч заявил, что он прекратит посещать церковь из-за отстранения священника.

"Отец Пол был нашим наставником. Он использует молодежный язык с пониманием", — сказал он.

Однако епископы епархии отвергли практику Огало, заявив, что она противоречит церковной доктрине.

Судебный викарий Чарльз Кочиель отметил, что Огало отстранили от служения на один год, чтобы он пересмотрел свои поступки. Он назвал поведение Огало недопустимим из-за смешения сакрального и обыденного, церковного и светского, что в конечном итоге может привести к потере ориентации в духовных вопросах.