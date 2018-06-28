В авто, ехавшем на оккупированный Донбасс, нашли прибор для майнинга криптовалюты за 150 тыс. грн

28 июня, 2018, 14:21

Пограничники и военные обнаружили в автомобиле на КПВВ "Новотроицкое" контрабандный прибор для майнинга криптовалюты

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на КПВВ пограничники, представители ГФС и ООС осмотрели автомобиль Opel Vivaro, который двигался в сторону оккупированных территорий.

Во время проверки в обустроенном тайнике нашли прибор, с помощью которого можно осуществлять майнинг криптовалюты стоимостью 150,4 тыс. грн.

"По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящего прибора", - подчеркнули в ведомстве.