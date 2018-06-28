Украинцы станут свидетелями самого длинного лунного затмения века. Когда это произойдет

28 июня, 2018, 16:53

Ровно через месяц, 27 июля 2018 года, украинцы смогут наблюдать за редким лунным затмением, которое продлится почти 4 часа

Об этом сообщает Science Alert.

Астрономы ожидают, что полное лунное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное, то есть до и после полной фазы затмения - 3 часа 55 минут.

Такое длительное затмение будет происходить из-за того, что Луна пройдет через темную область земной тени, известную как Umbra, которая даст спутнику планеты красноватый блеск "Кровавого Месяца".

За невероятным лунным затмением можно будет наблюдать в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение стартует при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии – наоборот, во время заката. К сожалению, Северная Америка затмение не увидит. В Украине лучше всего за затмением будет наблюдать в восточных регионах, но сам процесс все равно везде начнется в 22 часа.