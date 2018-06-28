Украинцы могут официально выиграть $232 миллиона в лотерее США

28 июня, 2018, 11:00

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 29 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $232 миллиона. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 17, 25, 29, 39, 60 и «мегабол» 19. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 212 миллионов долларов. Тем не менее, двое счастливчиков сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой «утешительный» приз в $1 миллион каждый!

Еще 18 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10000 каждый! К слову, семеро из них выбрали опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $20000 вместо $10000!

Как легально играть в Мега Миллионс - США из Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

Пересечь границу и приобрести билет лично. Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 70, а также шар «мегабол» из диапазона 1-25, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Наталья из Украины выиграла $1 миллион на TheLotter

Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 г. Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории, $1 миллион долларов.