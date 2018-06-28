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Украина хочет, чтобы ОБСЕ потребовала от РФ освобождения заложников в формате "23 на 23"

Украина требует от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи на переговорах в Минске освобождение в формате "23-23" россиян на украинцев

Об этом в Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Обратились к российским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение передачи 23 преступников - русских, для освобождения украинцев. РФ так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы, им на своих плевать. Россия бросила россиян на произвол судьбы. Мы требуем от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей первой встречи, первым вопросом освобождение в формате 23-23 россиян на украинцев ", - написала Геращенко.

По ее словам, что касается заложников на оккупированных территориях, то украинские представители еще раз подчеркнули, что требуют немедленного освобождения военных, журналиста Асеева, других незаконно удерживаемых.

"Мы готовы передать всех, кто в запрашиваемых в списках ОРДЛО подпадает под минские соглашения. Подчеркиваем, что россияне могут быть переданы только РФ, и только в обмен на украинцев в тюрьмах РФ. И это четкая директива президента Порошенко. Также не может быть и речи о передаче беркутовцев и других лиц, совершивших теракты в Одессе, Харькове, Херсоне и т.д ", - добавила Геращенко.

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