У российского омбудсмена намекнули, что Денисову к Сенцову не пустят

28 июня, 2018, 09:52

Уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова также прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ, где планирует посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом заявил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов в комментарии российскому "Интерфаксу".

По его словам, Уполномоченная уже встретилась с губернатором округа и обсудила с ним социальные проблемы округа.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченная по правам человека Верховной Рады, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования с Уполномоченной по правам человека в РФ и с соответствующими структурами", - подчеркнул Зловедов.

Пресс-секретарь Москальковой добавил, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

Отметим, ранее стало известно, что Денисова сегодня намерена вновь попытаться посетить в колонии Сенцова.