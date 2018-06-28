У российского омбудсмена намекнули, что Денисову к Сенцову не пустят
Об этом заявил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов в комментарии российскому "Интерфаксу".
По его словам, Уполномоченная уже встретилась с губернатором округа и обсудила с ним социальные проблемы округа.
"Действительно, в регионе находится Уполномоченная по правам человека Верховной Рады, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования с Уполномоченной по правам человека в РФ и с соответствующими структурами", - подчеркнул Зловедов.
Пресс-секретарь Москальковой добавил, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.
Отметим, ранее стало известно, что Денисова сегодня намерена вновь попытаться посетить в колонии Сенцова.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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