 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У российского омбудсмена намекнули, что Денисову к Сенцову не пустят

Уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова также прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ, где планирует посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом заявил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов в комментарии российскому "Интерфаксу".

По его словам, Уполномоченная уже встретилась с губернатором округа и обсудила с ним социальные проблемы округа.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченная по правам человека Верховной Рады, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования с Уполномоченной по правам человека в РФ и с соответствующими структурами", - подчеркнул Зловедов.

Пресс-секретарь Москальковой добавил, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

Отметим, ранее стало известно, что Денисова сегодня намерена вновь попытаться посетить в колонии Сенцова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать