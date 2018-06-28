Синоптик рассказала, какую погоду ожидать на выходных
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она заметила, что погода сейчас неустойчивая и неоднородная. В ближайшие дни, до 30 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Меньше всего такая погода коснется восточной части страны и южного востока.
Температура воздуха на большинстве территории пока будет высокой - в пределах 25-30 градусов, в восточных регионах будет жарко - до 35 градусов.
Впрочем, на западе уже 30 июня, а с 1 июля в большинстве областей, ожидается существенное похолодание до 18-22 градусов, а в западных областях и до 14 градусов.
В Киеве на выходных прогнозируют кратковременные грозовые дожди и ливни, температура воздуха будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а вот в воскресенье похолодает до 18-20 градусов.
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