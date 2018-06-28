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Саакашвили приговорили к 6 годам за избиение депутата Гелашвили, - СМИ

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили

Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы, пишет Грузия Online.

Отмечается, что суд также лишил экс-президента права занимать должности на два года и три месяца.

Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью депутата.

Также по этому делу вынесли приговор бывшему главе МВД Иване Мерабишвили, бывшему начальнику Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывшему руководителю управления этого департамента Гия Сирадзе.

Ранее суд приговорил Иване Мерабишвили к лишению свободы сроком на шесть лет и девять месяцев, а Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на девять лет.

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