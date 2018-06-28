28 июня, 2018, 20:30

Легендарный нападающий Уэйн Руни перешел в клуб американской лиги МЛС

Столичный клуб объявил о переходе 32-летнего форварда на официальной странице в Twitter.

В "Ди Си Юнайтед" игрок будет выступать под 9-м номером. Сообщалось, что Руни будет зарабатывать 13 миллионов долларов в год.

Руни на протяжении всей своей карьеры выступал за английские клубы. Он провел 16 сезонов в премьер-лиге, играя за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

ТЛС — футбольная лига, которая является высшим футбольным дивизионом для США и Канады. Чемпионат МЛС проводится с разрешения Федерации футбола США. В сезоне 2017 года лига состоит из 22 команд — 19 из США и 3 из Канады.