Руни перешел в клуб американской лиги МЛС
28 июня, 2018, 20:30
Легендарный нападающий Уэйн Руни перешел в клуб американской лиги МЛС
Столичный клуб объявил о переходе 32-летнего форварда на официальной странице в Twitter.
В "Ди Си Юнайтед" игрок будет выступать под 9-м номером. Сообщалось, что Руни будет зарабатывать 13 миллионов долларов в год.
Руни на протяжении всей своей карьеры выступал за английские клубы. Он провел 16 сезонов в премьер-лиге, играя за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
ТЛС — футбольная лига, которая является высшим футбольным дивизионом для США и Канады. Чемпионат МЛС проводится с разрешения Федерации футбола США. В сезоне 2017 года лига состоит из 22 команд — 19 из США и 3 из Канады.
#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq— D. C. United (@dcunited) 28 июня 2018 г.
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