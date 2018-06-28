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Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали: оккупанты обстреляли ВСУ

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

Вчера около 11 часов ночи враги открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинской армии на участке разведения №1. Обстрел противники вели с горы Князь Игорь, что на оккупированной Россией территории.

"Боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы в районе Станицы Луганской и не намерены покидать свои позиции. Предыдущий обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в этом населенном пункте был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня текущего года", - подчеркнули в СЦКК.

Тем временем украинские военные готовы к отводу своих сил и средств возле Станицы Луганской в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения.

 

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