Разведение сил в Станице Луганской снова сорвали: оккупанты обстреляли ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.
Вчера около 11 часов ночи враги открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинской армии на участке разведения №1. Обстрел противники вели с горы Князь Игорь, что на оккупированной Россией территории.
"Боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы в районе Станицы Луганской и не намерены покидать свои позиции. Предыдущий обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в этом населенном пункте был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня текущего года", - подчеркнули в СЦКК.
Тем временем украинские военные готовы к отводу своих сил и средств возле Станицы Луганской в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения.
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