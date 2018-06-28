Рада не должна медлить, голосовать надо в этом году, - Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности

28 июня, 2018, 11:40

Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент не затягивать с принятием закона о снятии депутатской неприкосновенности

Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Я ожидаю, что Верховная Рада, не затягивая время, как можно быстрее примет эти изменения в Конституцию, ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для принятия этого решения", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность, поэтому он требует результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году.

Напомним, 19 октября 2017 Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в КСУ президентского законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины по поводу неприкосновенности народных депутатов. Он отличается от законопроекта №6773 тем, что в случае этого принятия изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу 1 января 2020 года.

20 июня Конституционный суд одобрил президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности депутатов.