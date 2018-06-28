 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада не должна медлить, голосовать надо в этом году, - Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности

Президент Петр Порошенко призвал украинский парламент не затягивать с принятием закона о снятии депутатской неприкосновенности

Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Я ожидаю, что Верховная Рада, не затягивая время, как можно быстрее примет эти изменения в Конституцию, ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для принятия этого решения", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность, поэтому он требует результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году.

Напомним, 19 октября 2017 Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в КСУ президентского законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины по поводу неприкосновенности народных депутатов. Он отличается от законопроекта №6773 тем, что в случае этого принятия изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу 1 января 2020 года.

20 июня Конституционный суд одобрил президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности депутатов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать