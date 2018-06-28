Посол Швейцарии устроил масштабное ДТП на Львовщине, - СМИ

28 июня, 2018, 12:38

Во Львовской области вечером 27 июня на трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек

Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo СХ60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4 госпитализирован в Бускую районную больницу.

Водитель и две пассажирки автомобиля Chery - 48-летняя львовянка и ее 11-летняя дочь после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой. Гражданина Швейцарии - водителя автомобиля Volvo - после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова отпустили домой.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации "Варта 1", которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.