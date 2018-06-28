Посол Швейцарии устроил масштабное ДТП на Львовщине, - СМИ
Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo СХ60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet.
В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4 госпитализирован в Бускую районную больницу.
Водитель и две пассажирки автомобиля Chery - 48-летняя львовянка и ее 11-летняя дочь после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой. Гражданина Швейцарии - водителя автомобиля Volvo - после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова отпустили домой.
Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации "Варта 1", которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.
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