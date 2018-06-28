ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политзаключенных

28 июня, 2018, 13:10

77 парламентариев ПАСЕ проголосовали за принятие резолюции об украинских гражданах - политических заключенных РФ

Об этом сообщает вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"У нас нет никакого сомнения, что РФ не собирается реагировать на резолюции ПАСЕ, как и на все другие резолюции и призывы цивилизованного мира. Но мы не можем молчать, наоборот, должны активизировать тему освобождения заложников по всему миру. Чтобы усилить давление на РФ, чтобы освободить украинцев. только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках", - отметила Геращенко.

Известно, что в принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требованиях допуска МККК и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные РФ территории, к украинским политзаключенным в РФ.

"ПАСЕ обращается в РФ с требованием освободить А. Сенцова, В. Балуха, П. Гриба, других политзаключенных и заложников как в оккупированных Донбассе и Крыму, так и из тюрем РФ. Также требуют доступа Обмудсмена. Были приняты поправки украинской делегации по требованию допуска медиков, гуманитарных миссий, признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет", - добавила вице-спикер Рады.