Не верю никаким заявлениям Москальковой, - украинский омбудсмен о состоянии здоровья Сенцова

28 июня, 2018, 14:57

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не верит заявлениям Татьяны Москальковой по поводу удовлетворительного состояния здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Денисова заявила в эфире "112.ua".

По словам Уполномоченной, она пыталась остановить машину с российскими чиновниками возле колонии "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, чтобы они объяснили, почему украинской стороне не дают доступа к Олегу Сенцову.

"Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, не верю. Мы с ней летели в одном самолете, и она просто потом не поехала... Потом она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы понять, что происходит. Она трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой", - пояснила украинский омбудсмен.

Денисова все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас находится на своем рабочем месте, к ней выйдет.

"Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже пытаюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.