Не верю никаким заявлениям Москальковой, - украинский омбудсмен о состоянии здоровья Сенцова
Об этом Денисова заявила в эфире "112.ua".
По словам Уполномоченной, она пыталась остановить машину с российскими чиновниками возле колонии "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, чтобы они объяснили, почему украинской стороне не дают доступа к Олегу Сенцову.
"Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не задавала таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии. То, что пишет Москалькова, не верю. Мы с ней летели в одном самолете, и она просто потом не поехала... Потом она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы понять, что происходит. Она трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой", - пояснила украинский омбудсмен.
Денисова все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас находится на своем рабочем месте, к ней выйдет.
"Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже пытаюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никто не выходит", - резюмировала она.
- Напомним, 28 июня Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова снова пытается посетить в колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова.
- Однако Денисову и украинских журналистов не пускают в колонию "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, где удерживают Сенцова.
- Тем временем уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова в целом удовлетворительное.
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