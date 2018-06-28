На Житомирщине задержали контрактника за хищение элементов военной техники
Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в Facebook.
На протяжении двух недель июня 2018 военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину.
В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.
Напомним, что боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО - SA-15 Gauntlet ("Латна рукавица") — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.
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