На Житомирщине задержали контрактника за хищение элементов военной техники

28 июня, 2018, 10:22

В военной части Радомышльского района Житомирской области за хищение запчастей боевой машины задержан военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в Facebook.

На протяжении двух недель июня 2018 военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Напомним, что боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО - SA-15 Gauntlet ("Латна рукавица") — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.