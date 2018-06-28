 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Житомирщине задержали контрактника за хищение элементов военной техники

В военной части Радомышльского района Житомирской области за хищение запчастей боевой машины задержан военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в Facebook.

На протяжении двух недель июня 2018 военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Напомним, что боевая система "Тор" (по классификации МО США и НАТО - SA-15 Gauntlet ("Латна рукавица") — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать