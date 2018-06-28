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На Житомирщине вследствие взрыва боеприпаса Второй мировой войны ранен мужчина

На Житомирщине полиция расследует обстоятельства травмирования мужчины из-за взрыва военного боеприпаса

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 20:30 в Житомирское отделение полиции поступило сообщение о том, что в хозяйственном помещении одного из частных домовладений с. Березовки произошел взрыв и ранен хозяин. Было установлено, что потерпевшим является 54-летний местный житель. Мужчина был госпитализирован с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

Специалисты-взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которой были изъяты.

Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, среди которых и минометные мины военных лет. Все боеприпасы и их части удалены для направления на экспертное исследование.

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