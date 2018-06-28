На Херсонщине с собаками нашли преступников, которые сбежали из изолятора
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Ночью с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений. На территории области был введен оперативный план "Перехват".
Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, подключились сотрудники близлежащих территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка.
Полицейские проводили подворный обход всех населенных пунктов, отрабатывались фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения. Принятыми мерами полиция установила местонахождение злоумышленников и в ночь на 29 июня задержала их.
Известно, что один из злоумышленников был арестован за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений, а второй - за совершение грабежей и краж.
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