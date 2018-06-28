Мэром Амстердама впервые стала женщина

28 июня, 2018, 22:13

Бывший лидер партии GroenLinks Фемке Халсема стала первой в истории женщиной – мэром Амстердама

Об этом сообщает BBC.

Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Халсеми мэром столицы Нидерландов. Теперь ее кандидатуру должен утвердить король Виллем-Александр, но эта процедура рассматривается как формальность.

Первый мэр Амстердама был назначен в 1343 году, и за это время ни разу город не возглавляла женщина.