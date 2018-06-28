 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мэром Амстердама впервые стала женщина

Бывший лидер партии GroenLinks Фемке Халсема стала первой в истории женщиной – мэром Амстердама

Об этом сообщает BBC.

Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Халсеми мэром столицы Нидерландов. Теперь ее кандидатуру должен утвердить король Виллем-Александр, но эта процедура рассматривается как формальность.

Первый мэр Амстердама был назначен в 1343 году, и за это время ни разу город не возглавляла женщина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

28 июня, 2018 четверг

27 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать