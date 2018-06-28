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Компромиссы с Россией могут вернуть ее к G7, - Помпео


фото: Reuters
Белый дом считает возвращение России к международному столу переговоров неизбежным, а "компромиссы" могут позволить ей снова войти в состав Большой семерки (G7)

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помео, передает DW.

На выступлении перед сенаторами Помпео сообщил, что Москва и Вашингтон завершают приготовления к встрече двух президентов. Тем временем госсекретарь не стал уточнять, о каких компромиссах со стороны России может идти речь. Впрочем, он настоял, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной - Россия незаконно аннексировала украинский полуостров. Именно это привело исключение РФ из тогдашней G8.

"Президент искренне убежден, что участие России в важных геостратегических дискуссиях неизбежно", - сказал Помпео.

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По мнению госсекретаря, США и Россия могут найти отдельные сферы для понимания, что может помочь ситуации в Украине. Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что взаимопонимание с Москвой - "хорошая штука".

  • Напомним, 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам Большой семерки.
  • Впоследствии стало известно, что идея Трампа о возвращении России в Большую восьмерку не нашла поддержки среди подавляющего большинства стран G7, только новый премьер Италии Джузеппе Конте считает такой шаг правильным.
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