Компромиссы с Россией могут вернуть ее к G7, - Помпео
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помео, передает DW.
На выступлении перед сенаторами Помпео сообщил, что Москва и Вашингтон завершают приготовления к встрече двух президентов. Тем временем госсекретарь не стал уточнять, о каких компромиссах со стороны России может идти речь. Впрочем, он настоял, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной - Россия незаконно аннексировала украинский полуостров. Именно это привело исключение РФ из тогдашней G8.
"Президент искренне убежден, что участие России в важных геостратегических дискуссиях неизбежно", - сказал Помпео.
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По мнению госсекретаря, США и Россия могут найти отдельные сферы для понимания, что может помочь ситуации в Украине. Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что взаимопонимание с Москвой - "хорошая штука".
- Напомним, 8 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Россию надо присоединить к саммитам Большой семерки.
- Впоследствии стало известно, что идея Трампа о возвращении России в Большую восьмерку не нашла поддержки среди подавляющего большинства стран G7, только новый премьер Италии Джузеппе Конте считает такой шаг правильным.
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