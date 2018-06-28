Футбол на крови: день 15

28 июня, 2018, 23:00

28 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялись заключительные матчи группового раунда

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 395 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 10 украинских военных и 37 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий четверо мирных жителей.

Всего в течение этого дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по украинским позициям, из них 6 раз с применением минометов и танков. На Луганском направлении оккупационные войска с позиции в населенном пункте Голубовское вели огонь из танка по защитниках Новотошковского. Данный факт должным образом задокументирован и передан в международные организации.

Наиболее горячие бои в течение этого дня шли в районе посёлка Южное, на Горловском направлении Донецкой области. Враг в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Под прикрытием огня вплотную к посёлку подошла группа боевиков. Резервную группу украинских защитников, которая вступила в бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой длился почти полчаса. В ходе боя был тяжело ранен боец ​​резервной группы. Командир бросился спасать своего подчиненного, но был убит вражеским снайпером. Ему вскорости должно было исполниться 58 лет. Впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец ​​Андрей Волос, которому было всего 25.

В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил дало отпор оккупантам. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранеными.

27 июня наибольшее количество обстрелов обрушилось на защитников Мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. В результате активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое получили ранения. Как стало известно редакции Эспрессо, один из раненых скончался впоследствии в госпитале.

Вечная память павшим в бою за Украину!

Также вчера боевики российско-оккупационных войск совершили очередное преступление против гражданского населения. В 16.00 оккупанты выпустили несколько минометных снарядов 82-го калибра непосредственно по усадьбам поселка Железное Донецкой области. Двое жителей поселка получили осколочные ранения в результате минометного обстрела. Ровно месяц назад, 28 мая, во время обстрела российской артиллерией в этом же посёлке Железное разрыв крупнокалиберного снаряда убил 15-летнюю девочку украинку Дашу Каземирову.

28 июня в России было сыграно четыре заключительные матчи группового раунда:

Япония - Польша

Сенегал - Колумбия

Панама - Тунис

Англия - Бельгия