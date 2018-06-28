Футбол на крови: день 15
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 395 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 10 украинских военных и 37 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий четверо мирных жителей.
Всего в течение этого дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по украинским позициям, из них 6 раз с применением минометов и танков. На Луганском направлении оккупационные войска с позиции в населенном пункте Голубовское вели огонь из танка по защитниках Новотошковского. Данный факт должным образом задокументирован и передан в международные организации.
Наиболее горячие бои в течение этого дня шли в районе посёлка Южное, на Горловском направлении Донецкой области. Враг в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Под прикрытием огня вплотную к посёлку подошла группа боевиков. Резервную группу украинских защитников, которая вступила в бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой длился почти полчаса. В ходе боя был тяжело ранен боец резервной группы. Командир бросился спасать своего подчиненного, но был убит вражеским снайпером. Ему вскорости должно было исполниться 58 лет. Впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец Андрей Волос, которому было всего 25.
В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил дало отпор оккупантам. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранеными.
27 июня наибольшее количество обстрелов обрушилось на защитников Мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. В результате активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое получили ранения. Как стало известно редакции Эспрессо, один из раненых скончался впоследствии в госпитале.
Вечная память павшим в бою за Украину!
Также вчера боевики российско-оккупационных войск совершили очередное преступление против гражданского населения. В 16.00 оккупанты выпустили несколько минометных снарядов 82-го калибра непосредственно по усадьбам поселка Железное Донецкой области. Двое жителей поселка получили осколочные ранения в результате минометного обстрела. Ровно месяц назад, 28 мая, во время обстрела российской артиллерией в этом же посёлке Железное разрыв крупнокалиберного снаряда убил 15-летнюю девочку украинку Дашу Каземирову.
28 июня в России было сыграно четыре заключительные матчи группового раунда:
Япония - Польша
Сенегал - Колумбия
Панама - Тунис
Англия - Бельгия
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