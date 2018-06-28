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ЕСПЧ объединил иски Украины против России в 2 производства. Россиянам придется прекратить свои игры

Европейский суд по правам человека согласился с ходатайством Украины и объединил производства в отношении межгосударственных заявлений по поводу нарушений ЕКПЧ Россией в два крупных производства: в отношении Крыма и Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он пояснил, что теперь вместо пяти дел Украины против России осталось три, а заявление по поводу вывоза детей с Донбасса в Россию осталось в самостоятельном производстве. По его словам, на это решение украинская сторона ожидала полтора года.

"Итак, с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "здесь я игры играю - здесь не играю - здесь я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, это остановлено, а эти все тоже приостановлены до рассмотрения этих двух". Я не имею никаких сомнений, что они придумают что-то новое, но и мы не спим", - подчеркнул Лищина.

 

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