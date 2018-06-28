Более 140 населенных пунктов остались без света из-за грозовых дождей

28 июня, 2018, 08:16

Вследствие осложнения погодных условий в пяти областях Украины были обесточены ряд населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что этой ночью из-за грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате были обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 населенных пунктов, Днепропетровская - 52, Киевская - 28, Кировоградская - 3 и Запорожская - 3 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо Натальи Диденко, в течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в конце недели в стране похолодает.