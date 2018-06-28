45 судов, 200 самолетов: в США проходят крупнейшие в мире учения ВМС

28 июня, 2018, 20:10

Военные суда флотов 25 стран прибывают к базе США Перл-Харбор на Гавайях, где начинаются учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC 2018 – крупнейшие в мире международные морские тренировки

Об этом сообщает "Голос Америки".

Страны-участники отправили на обучение более 45 судов и подводных лодок, 200 самолетов. Учения продлятся до 2 августа на территории (и в близости к) Южной Калифорнии и Гавайских островов.

RIMPAC обеспечивает возможность проведения учений на уровне целого региона и при этом создает предпосылки для развития сотрудничества между участниками, что имеет важное значение для безопасности морских путей. RIMPAC 2018 - это 26-я тренировка из серии, которая началась в 1971 году.