3 лайфхака для здоровья спины. Советы от Супрун и нейрохирурга
Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
Простые и действенные советы, которые не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние, уменьшить чувство боли и дискомфорта и оставаться здоровыми.
- Тяжелоатлеты разогреваются перед подъемом штанги. Попробуйте и вы.
Если вам нужно поднимать тяжелые предметы - подготовьтесь заранее. Перед этим разогрейтесь, продумайте, как вы будете брать груз, за что хвататься, где нести, как ставить и что нужно, чтобы облегчить работу. Помните, что груз нужно держать как можно ближе к телу и выполнять подъемы и повороты с помощью ног. Использование сильных мышц ног поможет снять нагрузку со спины. Также старайтесь удерживать спину ровной, сохраняя изгибы позвоночника.
- Сидение - это новое курение. Лучше не злоупотребляйте!
Если запланировали провести время с попкорном и сериалами, не забывайте время от времени менять положение, вставать и разминаться. Помните, что главное для здоровья спины - это движение. Если долго сидите - обязательно выполняйте обратное движение - наклоны или прогибы назад. Если пришлось долго простоять на ногах, например в транспорте, переступайте с ноги на ногу, слегка расслабьте ноги в коленях. И старайтесь держаться за тот поручень, что сбоку, а не над головой.
- Найдите свое "спасательное движение"
Боль в спине рано или поздно возникает почти у каждого человека и периодически повторяется в течение жизни. В большинстве случаев приступы боли носят стереотипный (похожий) характер. Чтобы быть готовым к наступлению болей - выберите свое упражнение заранее.
- Недавно Ульяна Супрун посоветовала, как действовать при тепловом ударе.
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