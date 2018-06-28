3 лайфхака для здоровья спины. Советы от Супрун и нейрохирурга

28 июня, 2018, 14:41

Около 90% случаев боли в спине зависят от определенных положений и движений

Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Простые и действенные советы, которые не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние, уменьшить чувство боли и дискомфорта и оставаться здоровыми.

Тяжелоатлеты разогреваются перед подъемом штанги. Попробуйте и вы.

Если вам нужно поднимать тяжелые предметы - подготовьтесь заранее. Перед этим разогрейтесь, продумайте, как вы будете брать груз, за что хвататься, где нести, как ставить и что нужно, чтобы облегчить работу. Помните, что груз нужно держать как можно ближе к телу и выполнять подъемы и повороты с помощью ног. Использование сильных мышц ног поможет снять нагрузку со спины. Также старайтесь удерживать спину ровной, сохраняя изгибы позвоночника.

Сидение - это новое курение. Лучше не злоупотребляйте!

Если запланировали провести время с попкорном и сериалами, не забывайте время от времени менять положение, вставать и разминаться. Помните, что главное для здоровья спины - это движение. Если долго сидите - обязательно выполняйте обратное движение - наклоны или прогибы назад. Если пришлось долго простоять на ногах, например в транспорте, переступайте с ноги на ногу, слегка расслабьте ноги в коленях. И старайтесь держаться за тот поручень, что сбоку, а не над головой.

Найдите свое "спасательное движение"

Боль в спине рано или поздно возникает почти у каждого человека и периодически повторяется в течение жизни. В большинстве случаев приступы боли носят стереотипный (похожий) характер. Чтобы быть готовым к наступлению болей - выберите свое упражнение заранее.