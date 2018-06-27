Запад не знает, что делать с Россией, - автор "плана Маршалла" для Украины
Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время дискуссии “Будущее ЕС в контексте украинских усилий с целью полной интеграции с ЕС” Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.
Европейские политики предложили так называемый план Маршалла для Украины, для поддержки реализации реформ в Украине и для мотивации стран Запада помогать Украине наиболее эффективным способом.
Однако сейчас перед европейскими лидерами возникает вопрос, которого они до сих пор избегали: Запад пока не имеет долгосрочного плана в отношении России.
"Как Запад может помочь России трансформироваться в более нормальное государство? Это может быть не при Путине, а после него. Здесь я вижу только один инструмент: как раз инвестиции в успех Украины. Потому что успех Украины - это то, чего больше всего боится Путин. Успех Украины может очень сильно повлиять на мнение россиян", - пояснил Кубилюс.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- 27 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" проходит второй день Международной научно-экономической конференции "Круг Винценза: будущее Карпат".
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