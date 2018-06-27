Запад не знает, что делать с Россией, - автор "плана Маршалла" для Украины

27 июня, 2018, 16:03

Европейские лидеры до сих пор не имеют долгосрочного плана в отношении Российской Федерации

Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время дискуссии “Будущее ЕС в контексте украинских усилий с целью полной интеграции с ЕС” Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.

Европейские политики предложили так называемый план Маршалла для Украины, для поддержки реализации реформ в Украине и для мотивации стран Запада помогать Украине наиболее эффективным способом.

Однако сейчас перед европейскими лидерами возникает вопрос, которого они до сих пор избегали: Запад пока не имеет долгосрочного плана в отношении России.

"Как Запад может помочь России трансформироваться в более нормальное государство? Это может быть не при Путине, а после него. Здесь я вижу только один инструмент: как раз инвестиции в успех Украины. Потому что успех Украины - это то, чего больше всего боится Путин. Успех Украины может очень сильно повлиять на мнение россиян", - пояснил Кубилюс.