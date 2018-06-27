Via Carpatia: в Верховине проходит второй день научно-экономической конференции "Круг Винценза". Вживую
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей.
В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы, и тому подобное. Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах.
Также будут затронуты вопросы экосистем, природных заповедников Карпат и инноваций для развития региона. Закончится конференция вручением премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня проходит музейный день Международного Форума "Via Carpatia".
- 26 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" прошла двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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