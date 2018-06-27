Via Carpatia: в Верховине проходит второй день научно-экономической конференции "Круг Винценза". Вживую

27 июня, 2018, 10:13

Двухдневная конференция продолжается в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей.

В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы, и тому подобное. Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах.

Также будут затронуты вопросы экосистем, природных заповедников Карпат и инноваций для развития региона. Закончится конференция вручением премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.