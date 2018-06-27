Via Carpatia: Мирослав Маринович получил премию им. Станислава Винценза

27 июня, 2018, 19:10

Украинский диссидент и вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович стал лауреатом премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На торжественной церемонии закрытия Первой международной конференции "Круг Винценза: будущее Карпат" в рамках Международного Форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia прошло награждение премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.

Премией ежегодно награждаются представители местного самоуправления, общественных организаций и лидеры мнений в разных измерениях общественной жизни. Организаторы уверяют, что номинанты премии утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность и являются образцом высоких моральных и профессиональных качеств.

Лауреатом премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов 2018 года стал член-основатель Украинской Хельсинской группы, организатор амнистерского движения в Украине, вице-ректор Украинского Католического Университета во Львове Мирослав Маринович.

"Я тронут, потому что для меня Криворивня с самой юности известна, как место, куда приезжал тогдашние мировые представители Украины. Я никогда и мечтать не мог, что именно здесь меня наградят премией им. Станислава Винценза. Я очень благодарен за эту награду! Именно имя Станислава Винценза является символом собственно труда за гуманитарное служение развитию регионов, любовь к родному краю и своей малой Родины. Это то, что мы все с вами хотели возродить”, - отметил Маринович.