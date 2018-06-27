Via Carpatia: Мирослав Маринович получил премию им. Станислава Винценза
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На торжественной церемонии закрытия Первой международной конференции "Круг Винценза: будущее Карпат" в рамках Международного Форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia прошло награждение премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.
Премией ежегодно награждаются представители местного самоуправления, общественных организаций и лидеры мнений в разных измерениях общественной жизни. Организаторы уверяют, что номинанты премии утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность и являются образцом высоких моральных и профессиональных качеств.
Лауреатом премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов 2018 года стал член-основатель Украинской Хельсинской группы, организатор амнистерского движения в Украине, вице-ректор Украинского Католического Университета во Львове Мирослав Маринович.
"Я тронут, потому что для меня Криворивня с самой юности известна, как место, куда приезжал тогдашние мировые представители Украины. Я никогда и мечтать не мог, что именно здесь меня наградят премией им. Станислава Винценза. Я очень благодарен за эту награду! Именно имя Станислава Винценза является символом собственно труда за гуманитарное служение развитию регионов, любовь к родному краю и своей малой Родины. Это то, что мы все с вами хотели возродить”, - отметил Маринович.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- 26-27 июня в Ивано-Франковской области в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" прошла двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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