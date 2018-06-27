Веселые сухофрукты: в Днепре у продавщицы на рынке изъяли наркотики и кучу денег
27 июня, 2018, 12:42
В Днепре полицейские изъяли у продавщицы сухофруктов на одном из центральных рынков крупную партию наркотиков
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что женщина арендовала 2 торговых места для продажи сухофруктов и вместе с засушенными плодами продавала маковую соломку. Также в реализаторше изъяли крупную сумму денег.
В общем, у злоумышленницы под прилавком нашли и изъяли 13 кг маковой соломки, $6,5 тыс. и 170 тыс. гривен.
После изъятия наркотик направили на экспертизу.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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