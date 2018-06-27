В зоне ООС погибло трое украинских военных, один ранен
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В результате вражеского обстрела три украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное один украинский военный получил ранения.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета.
На Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутовое и Талаковка, где враг применял гранатометы и стрелковое оружие. Позиции возле Богдановки боевики испытывали на мощь 122-мм артиллерийскими снарядами.
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