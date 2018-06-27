В Запорожье гроза оставила без электричества около 100 тысяч человек

27 июня, 2018, 20:32

Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии в Запорожье из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи мощностью 150 кВ

Об этом сообщает пресс-служба энергопоставляющей компании "Запорожьеоблэнерго".

По данным ведомства, во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач, которая находится в совместном пользовании "Запорожьеоблэнерго" и "Днепроблэнерго".

Поврежденный участок линии находится в Днепропетровской области, но от нее заживлена подстанция "Армалит" "Запорожьеоблэнерго", которая поставляет большую часть Днепровского района города.

Сейчас "Запорожьеоблэнерго" работает над созданием резервных схем питания, через которые планируют восстановить энергоснабжение района до конца дня. Ремонт на месте повреждения линии ведут сотрудники "Днепрооблэнерго".