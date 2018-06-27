В Японии убили популярного блогера, который писал об опасности троллинга в соцсетях
Окамото убили после того, как он выступил на конференции с лекцией о интернет-троллинге, информирует ВВС.
Убийство произошло в туалете, куда 41-летний Окамото отправился сразу после лекции. Нападавший нанес ему несколько ранений ножом и скрылся с места преступления на велосипеде.
На следующий день преступник сдался полиции. Им оказался 42-летний безработный житель Фукуоки Хидемицу Мацумото. Он не был лично знаком с Окамото, но, как мужчина заявил полиции, у него был конфликт с блогером в интернете.
До убийства настоящее имя Hagex читателям его блога не было известно, на конференции он выступал под своим онлайн-псевдонимом.
Hagex писал в личном блоге об опасности троллинга и оскорблений в интернете: в основном записи содержали перепосты нескольких сообщений троллей с угрозами и комментарии самого блогера на эту тему. В том числе он писал и о сообщениях Мацумото, который постоянно менял псевдонимы и неоднократно критиковал Окамото.
Под своим именем Окамото был известен как эксперт по кибербезопасности. Знакомые блогера рассказали, что он опасался раскрытия своей личности в интернете.
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