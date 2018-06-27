В Wi-Fi появился новый стандарт защиты WPA3. Что изменится

27 июня, 2018, 13:31

Объединения Wi-Fi Alliance, в который входят компании Apple, Microsoft и Qualcomm, представило новый протокол защиты WPA3

Как указано на сайте объединения,он предоставит защиту пользователям с ненадежными паролями.

Сейчас все устройства с Wi-Fi работают по протоколу WPA2, который появился в 2004 году. Новый протокол предусматривает усовершенствованную систему защиты для пользователей со слабыми паролями с помощью защищенного соединения.

Протокол создания ключей между устройствами, известный как одновременная аутентификация равноправных элементов (Simultaneous Authentication of Equals, SAE), устроен так, что у хакера будет только одна попытка угадать пароль, прежде чем перехвачены офлайн-данные потеряют смысл. Для постоянного подбора будет нужен физический доступ к роутеру и отсутствие на нем специальной защиты.

Даже при подборе пароля хакер сможет прочитать только те данные, которые в данный момент проходят через сеть, но не старше.

Данные нововведения касаются частных пользователей. Для корпоративного Wi-Fi предусмотрен другой набор усовершенствований, в который входит новый криптографический стандарт с 192-битным ключом, аналогичный алгоритму из комплекта CNSA (Commercial National Security Algorithms — Коммерческих алгоритмов для защиты национальной безопасности).

В дальнейшем WPA3 станет обязательным для всех новых продуктов, но полный переход на него займет годы. Для этого многим пользователям потребуется приобрести новые роутеры и гаджеты, которые поддерживают этот протокол, другие просто обновятся до него.

WPA3 полностью совместим с WPA2, поэтому все устройства должны продолжить работать друг с другом нормально. Wi-Fi Alliance считает, что процесс перехода пойдет активнее в 2019 г.

Кроме того, Wi-Fi Alliance выпустили программу Easy Connect, при помощи которого к сети можно подключать устройства без экрана для работы интернета вещей. Если гаджет и роутер поддерживают Easy Connect, пользователю достаточно отсканировать с помощью смартфона QR-код, чтобы автоматически отправить на новое устройство данные, необходимые для подключения.

Читайте также: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX