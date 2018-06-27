В Wi-Fi появился новый стандарт защиты WPA3. Что изменится
Как указано на сайте объединения,он предоставит защиту пользователям с ненадежными паролями.
Сейчас все устройства с Wi-Fi работают по протоколу WPA2, который появился в 2004 году. Новый протокол предусматривает усовершенствованную систему защиты для пользователей со слабыми паролями с помощью защищенного соединения.
Протокол создания ключей между устройствами, известный как одновременная аутентификация равноправных элементов (Simultaneous Authentication of Equals, SAE), устроен так, что у хакера будет только одна попытка угадать пароль, прежде чем перехвачены офлайн-данные потеряют смысл. Для постоянного подбора будет нужен физический доступ к роутеру и отсутствие на нем специальной защиты.
Даже при подборе пароля хакер сможет прочитать только те данные, которые в данный момент проходят через сеть, но не старше.
Данные нововведения касаются частных пользователей. Для корпоративного Wi-Fi предусмотрен другой набор усовершенствований, в который входит новый криптографический стандарт с 192-битным ключом, аналогичный алгоритму из комплекта CNSA (Commercial National Security Algorithms — Коммерческих алгоритмов для защиты национальной безопасности).
В дальнейшем WPA3 станет обязательным для всех новых продуктов, но полный переход на него займет годы. Для этого многим пользователям потребуется приобрести новые роутеры и гаджеты, которые поддерживают этот протокол, другие просто обновятся до него.
WPA3 полностью совместим с WPA2, поэтому все устройства должны продолжить работать друг с другом нормально. Wi-Fi Alliance считает, что процесс перехода пойдет активнее в 2019 г.
Кроме того, Wi-Fi Alliance выпустили программу Easy Connect, при помощи которого к сети можно подключать устройства без экрана для работы интернета вещей. Если гаджет и роутер поддерживают Easy Connect, пользователю достаточно отсканировать с помощью смартфона QR-код, чтобы автоматически отправить на новое устройство данные, необходимые для подключения.
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