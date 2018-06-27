В Украину вернулись 6 моряков, которых более полтора года не выпускали из Греции

27 июня, 2018, 10:20

Шестеро украинских моряков с судна RS 300-97, которые находились под запретом выезда из Греции более полтора года, вернулись в Украину

Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - говорится в сообщении.

Климкин также добавил, что сейчас работают над тем, чтобы все вернулись к своим родным и близким.

Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким.

Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.

Как сообщалось, в ноябре 2016 грузовое украинское судно RS 300-97 с семью членами экипажа - гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции. Из-за неисправности судно доставили на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает "Европейская правда", на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.