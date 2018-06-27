 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украину вернулись 6 моряков, которых более полтора года не выпускали из Греции


фото: shipspotting
Шестеро украинских моряков с судна RS 300-97, которые находились под запретом выезда из Греции более полтора года, вернулись в Украину

Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - говорится в сообщении.

Климкин также добавил, что сейчас работают над тем, чтобы все вернулись к своим родным и близким.

Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким.

Как сообщалось, в ноябре 2016 грузовое украинское судно RS 300-97 с семью членами экипажа - гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции. Из-за неисправности судно доставили на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает "Европейская правда", на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать