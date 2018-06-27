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В Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики, большинство - трудоспособная молодежь


фото: stop-zavisimost
В Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики, среди них - преимущественно молодые и трудоспособные люди

Об этом сообщила начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Ирина Иванчук, передает Укринформ.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестна", - сказала Иванчук.

Она отметила, что употребление наркотиков связано с распространением заболеваемости ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С и инфекций, передающихся половым путем. В этом случае связь обусловлен использованием нестерильных инструментов при инъекционном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи. В частности употребление нароктиков во время секса.

По словам Иванчук, для предупреждения таких досадных случаев необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностику ВИЧ и лечение, которое доказало свою эффективность.

Как отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Оксана Придатко, употребление наркотиков имеет и социально-психологические последствия.

"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодой люди. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простые, чтобы ребенок мог завершить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться", - сказала Придатко.

Психолог подчеркнула, что родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не исчезают из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.

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