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В Славянске маршрутка врезалась в столб, 9 пострадавших

9 человек получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в Славянске (Донецкая область)

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.

На перекрестке в центре города произошло столкновение автомобиля "Волга" и маршрутного такси. По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб. Девять человек получили телесные повреждения.

Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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