В Одесской области футбольные фаны подрались за пиво, один вернулся на стадион с пистолетом
27 июня, 2018, 12:07
Во время футбольного матча в Одесской области пьяный болельщик угрожал другому фану пистолетом
Об этом сообщает Odessa Online.
Инцидент произошел во время матча "Татарбунары" - "Желтый Яр". Два болельщика не поделили пиво и устроили драку, которую разняли другие присутствующие на стадионе. Один из участников конфликта покинул арену, но позже вернулся с пистолетом.
Отмечается, что нарушитель хотел подойти к обидчику незаметно, но вмешались дети, которые начали кричать, что приближается человек с оружием. После этого судья приостановил матч, а футболисты обеих команд и другие болельщики отобрали пистолет у нетрезвого фана.
На футбольном матче присутствовали несколько сотен болельщиков, большинство из которых - дети.
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