В Одесской области футбольные фаны подрались за пиво, один вернулся на стадион с пистолетом

27 июня, 2018, 12:07

Во время футбольного матча в Одесской области пьяный болельщик угрожал другому фану пистолетом

Об этом сообщает Odessa Online.

Инцидент произошел во время матча "Татарбунары" - "Желтый Яр". Два болельщика не поделили пиво и устроили драку, которую разняли другие присутствующие на стадионе. Один из участников конфликта покинул арену, но позже вернулся с пистолетом.

Отмечается, что нарушитель хотел подойти к обидчику незаметно, но вмешались дети, которые начали кричать, что приближается человек с оружием. После этого судья приостановил матч, а футболисты обеих команд и другие болельщики отобрали пистолет у нетрезвого фана.

На футбольном матче присутствовали несколько сотен болельщиков, большинство из которых - дети.