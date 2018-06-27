 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одесской области футбольные фаны подрались за пиво, один вернулся на стадион с пистолетом


фото: bessarabiainform.com
Во время футбольного матча в Одесской области пьяный болельщик угрожал другому фану пистолетом

Об этом сообщает Odessa Online.

Инцидент произошел во время матча "Татарбунары" - "Желтый Яр". Два болельщика не поделили пиво и устроили драку, которую разняли другие присутствующие на стадионе. Один из участников конфликта покинул арену, но позже вернулся с пистолетом.

Отмечается, что нарушитель хотел подойти к обидчику незаметно, но вмешались дети, которые начали кричать, что приближается человек с оружием. После этого судья приостановил матч, а футболисты обеих команд и другие болельщики отобрали пистолет у нетрезвого фана.

На футбольном матче присутствовали несколько сотен болельщиков, большинство из которых - дети.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать