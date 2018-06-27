В Нигерии более 200 человек стали жертвами столкновений скотоводов и фермеров
Об этом заявил губернатор штата Саймон Лалонг, сообщает The Defense Post.
Более 200 человек были убиты в результате актов насилия против жителей фермерских общин в центральном нигерийском штате Плато.
Отмечается, что люди погибли в результате серии нападений на поселки трех районов. Полиция подозревает скотоводов-кочевников.
Столкновения начались, когда фермеры атаковали и убили пятерых пастухов, что вызвало нападения в ответ. Правительство в штате Плато ввело комендантский час, пытаясь остановить насилие.
Конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетия, они ведут борьбу за право пользования земельными участками и природными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются на этнических и религиозных разногласиях. Жертвами конфликта стали тысячи людей.
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