В Минске договорились о режиме тишины с 1 июля

27 июня, 2018, 18:17

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала режим прекращения огня с 1 июля

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей" , - написала Олифер.

Для фактического обеспечения режима тишины Украина требует гарантий безопасности от России, возвращения боевиков к линии разграничения, установленной Меморандумом 19 сентября 2014, проверки отсутствия тяжелого вооружения и военной техники в пределах Кальмиусского, Новоазовска, Саханки, Кумачово, отвода оккупантами танков, артиллерии, минометов, а также мониторинга и верификации наблюдателями ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы и создание зон безопасности в окружающих районах.

При этом наблюдатели ОБСЕ должны иметь постоянный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом миссии.

Кроме того, российскую сторону призвали к широкому компромиссу для освобождения удерживаемых лиц, а также к участию в трехстороннем механизме поиска пропавших без вести.