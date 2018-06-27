В Киеве задержали ревнивую жену, которая облила любовницу мужа кислотой и скрывалась от суда 13 лет

27 июня, 2018, 12:22

В киевском аэропорту имени Игоря Сикорского правоохранители задержали 65-летнюю жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужа

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В 2005 году женщина подстерегла предполагаемую любовницу своего мужа и облила кислотой, причинив этим 76% процентов ожогов тела. На суде она свою вину не признала, однако собранных доказательств было достаточно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Злоумышленницы дали 5 лет тюрьмы.

Воспользовавшись временем, отведенным на вступлении приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела заграницу. Женщина была уверена в своей безнаказанности, потому что со времени приговора суда прошло 13 лет.

27 июня она вернулась в Украину, чтобы отпраздновать свой день рождения с семьей, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате его прибытия. Оперативники связались с киевскими коллегами и при их содействии задержали ее в аэропорту. Именно в день задержания женщине исполнилось 65 лет.

Ее доставят на Донетчину и передано для отбытия назначенного ей наказания.