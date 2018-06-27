В Госдепе США требуют изменений к закону об Антикоррупционном суде по апелляционной статье

27 июня, 2018, 11:40

В американском Государственном департаменте считают важным принятие изменений к закону об Антикоррупционном суде и призывают украинскую власть исправить это

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".

"Внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине)", - подчеркнул он.

Эндрюс при этом отметил, что США не будут стороной переговоров в этом вопросе, ведь проблема должна решаться между Украиной и представителями МВФ. Он напомнил, что именно Фонд требовал скорейшего создания Антикоррупционного суда, поэтому если МВФ будет доволен - "то и США будут довольны".

Он также ответил на вопрос относительно того, что будет, если Рада откажется принимать такие изменения в закон. По его словам, американские власти оценивает прогресс в реформах Украины именно по ее усилиях в борьбе с коррупцией.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией против пойдут до старых судов, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", – отметил Эндрюс.

Он добавил, что Украине необходимо помочь разорвать цепь между интересами олигархов и властью и политической системой.

"И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, которые в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", - заключил Эндрюс.