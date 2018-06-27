В Госдепе США требуют изменений к закону об Антикоррупционном суде по апелляционной статье
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".
"Внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине)", - подчеркнул он.
Эндрюс при этом отметил, что США не будут стороной переговоров в этом вопросе, ведь проблема должна решаться между Украиной и представителями МВФ. Он напомнил, что именно Фонд требовал скорейшего создания Антикоррупционного суда, поэтому если МВФ будет доволен - "то и США будут довольны".
Он также ответил на вопрос относительно того, что будет, если Рада откажется принимать такие изменения в закон. По его словам, американские власти оценивает прогресс в реформах Украины именно по ее усилиях в борьбе с коррупцией.
"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией против пойдут до старых судов, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", – отметил Эндрюс.
Он добавил, что Украине необходимо помочь разорвать цепь между интересами олигархов и властью и политической системой.
"И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, которые в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", - заключил Эндрюс.
- Напомним, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" нашли норму о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.
- Тем временем Комитет по вопросам правовой политики и правосудия опровергает обвинения относительно того, что председатель комитета не зачитал правки относительно апелляционного рассмотрения дел в рамках закона о Высшем антикоррупционном суде.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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