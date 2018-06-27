В Гонконге женщина застрелила свою тетю за наследство и ранила трех человек, - СМИ
Об этом сообщает Reuters.
На место преступления прибыли десятки полицейских, которые окружили парк.
44-летнюю злоумышленницу арестовали, она находилась в торговом центре рядом с парком. По данным СМИ, стрельба произошла из-за спора относительно наследства.
По неофициальным данным, женщина убила свою 80-летнюю тетю. Двое мужчин находятся в критическом состоянии, в том числе 62-летний, которому пуля попала в голову. Раненая женщина находится в стабильном состоянии. Также отмечается, что жертвы женщины с пистолетом были ее братьями и сестрой.
Добавляют, что в последнее время в Гонконге редко случаются случаи со стрельбой. Но в прошлом город видел много кровавых случаев, перестрелок между организованными преступными группировками и тому подобное.
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