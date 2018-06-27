Украину несколько дней будут терроризировать грозовые дожди, а потом похолодает, - синоптик
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что погода в Украине будет сложной, ведь она находится под влиянием антициклона с севера.
Таким образом, в течение 28-30 июня в западных, центральных, северных областях и на юго-Западе (Одесская область) ожидаются периодические локальные грозовые дожди, местами будут шквалы и град. Такая погода принесет с собой и колебания атмосферного давления.
"1 июля ожидается в большинстве областей существенное снижение температуры воздуха, господствующих после 30-х градусов (похолодает) до +18 +20 градусов", - отметила Диденко.
По ее словам, погода в Киеве в ближайшие дни также будет неустойчивой, там пройдут грозовые дожди. Температура воздуха будет высокой, хотя с 1 июля также похолодает.
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