Украину несколько дней будут терроризировать грозовые дожди, а потом похолодает, - синоптик

27 июня, 2018, 10:43

В течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в конце неделе в стране похолодает

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что погода в Украине будет сложной, ведь она находится под влиянием антициклона с севера.

Таким образом, в течение 28-30 июня в западных, центральных, северных областях и на юго-Западе (Одесская область) ожидаются периодические локальные грозовые дожди, местами будут шквалы и град. Такая погода принесет с собой и колебания атмосферного давления.

"1 июля ожидается в большинстве областей существенное снижение температуры воздуха, господствующих после 30-х градусов (похолодает) до +18 +20 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, погода в Киеве в ближайшие дни также будет неустойчивой, там пройдут грозовые дожди. Температура воздуха будет высокой, хотя с 1 июля также похолодает.