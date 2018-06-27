Украинский боец погиб в зоне ООС, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 8 человек

27 июня, 2018, 07:53

В течение минувших суток на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с использованием преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинской армии, 11 из которых - из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Украинские военные вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении наиболее напряженной ситуация была возле Крымского, где противник стрелял из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вблизи Новотошковского попали под обстрелы из артиллерийской системы калибром 122 мм.

Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорськ и Орехово.

На Донецком направлении враги открывали огонь из 82-мм минометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Марьинки, там также работал снайпер. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На Мариупольском направлении российские наемники использовали гранатометы разных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрелов Лебединского, Водяного, Гнутового, Пищевика, Широкино и Старогнатовки.

"В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены. По данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено, пятеро ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня оккупанты уже пять раз открывали огонь по позициям бойцов ООС. На Донецком направлении они накрыли Марьинку и Новомихайловку огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из РПГ и стрелкового оружия - Лебединское, Водяное и Широкине, что на Мариупольском направлении.