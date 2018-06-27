Украинские артиллеристы провели учения возле оккупированного Крыма
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в Facebook.
"Командование морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины и подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области около административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью учений является оборона морского побережья и уничтожения противника, который наступает с оккупированных территорий.
Артиллеристы отработали поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также провели тренировку с фактическим корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
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